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Хави о 4 матчах Левандовского без голов: «Он забьет. Ему, как и всем нападающим, просто нужен гол»

Хави о 4 матчах Левандовского без голов: «Он забьет. Ему, как и всем нападающим, просто нужен гол»

Вчера «Барселона» обыграла «Кадис» (2:0) в матче 2-го тура Ла Лиги, но Левандовски в нем не забил. Он не может отличиться в составе каталонского клуба на протяжении четырех матчей – это повторение его худшей серии в клубе.

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