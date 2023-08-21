Хави о 4 матчах Левандовского без голов: «Он забьет. Ему, как и всем нападающим, просто нужен гол»

Вчера «Барселона» обыграла «Кадис» (2:0) в матче 2-го тура Ла Лиги, но Левандовски в нем не забил. Он не может отличиться в составе каталонского клуба на протяжении четырех матчей – это повторение его худшей серии в клубе.