Российский рынок снижается, несмотря на восстановление нефти

Российский рынок открыл торги в среду, 9 октября, снижением ключевых индикаторов на 0,32%. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился до 2 779,43 пункта, индекс РТС просел до 910,91 пункта.
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