- Мы дачу на свои деньги купили, а сейчас пусть там Вика с детьми живёт? - негодовала я. - Либо возвращает мне вложенное, либо выметается

«Мы эту дачу на свои деньги купили, а сейчас пусть там Вика с детьми живет? - негодовала я. - Либо твоя сестра возвращает мне вложенное, либо пусть выметается!» Но, судя по всему, она не собиралась делать ни того, ни другого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии