ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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- Мы дачу на свои деньги купили, а сейчас пусть там Вика с детьми живёт? - негодовала я. - Либо возвращает мне вложенное, либо выметается

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  «Мы эту дачу на свои деньги купили, а сейчас пусть там Вика с детьми живет? - негодовала я. - Либо твоя сестра возвращает мне вложенное, либо пусть выметается!» Но, судя по всему, она не собиралась делать ни того, ни другого.

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