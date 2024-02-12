- Мы дачу на свои деньги купили, а сейчас пусть там Вика с детьми живёт? - негодовала я. - Либо возвращает мне вложенное, либо выметается

«Мы эту дачу на свои деньги купили, а сейчас пусть там Вика с детьми живет? - негодовала я. - Либо твоя сестра возвращает мне вложенное, либо пусть выметается!» Но, судя по всему, она не собиралась делать ни того, ни другого.