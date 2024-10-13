Он возглавил литургию в Иоанновском ставропигиальном монастыре Предстоятель Русской православной церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Петербург, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.
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