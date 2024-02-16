Байден запускает дипломатический диалог с Россией из-за разработки противоспутникового оружия

Джо Байден выразил обеспокоенность русскими разработками противоспутникового оружия и решил принять мерыПрезидент США Джо Байден, встревоженный разработкой системы уничтожения спутников на орбите, инициирует переговоры с Россией, отмечается в официальном сообщении из Штатов.
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