Акции «Самолет» упали на 10% из-за делистинга ПИК 14 сентября

14 сентября акции девелоперской компании «Самолет» упали на 10,19%, достигнув ₽296,2. Инвесторы обеспокоены делистингом акций конкурента ПИК.
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