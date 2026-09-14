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Царьград

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Акции «Самолет» упали на 10% из-за делистинга ПИК 14 сентября

Акции «Самолет» упали на 10% из-за делистинга ПИК 14 сентября

14 сентября акции девелоперской компании «Самолет» упали на 10,19%, достигнув ₽296,2. Инвесторы обеспокоены делистингом акций конкурента ПИК.

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