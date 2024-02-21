Нужна ли вентиляция в бане? 3 веских причины оборудовать баню правильной вентиляцией!

О чем в первую очередь задумываются люди, планируя начать строительство бани? О строительном материале, о бюджете, о правильно подобранной печи… Но лишь единицы думают о том, как сделать вентиляцию! А ведь вентиляция в бане очень важна! Даже важнее, чем правильно заготовленный веник!)) Если Вы уже ….