МО: В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины

Министерство обороны Российской Федерации распространило информацию, в соответствии с которой 22 ноября в акватории Черного моря российские военнослужащие сумели обнаружить следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера, относившихся к ВМС Украины.