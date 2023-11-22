МО: В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины

Министерство обороны Российской Федерации распространило информацию, в соответствии с которой 22 ноября в акватории Черного моря российские военнослужащие сумели обнаружить следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера, относившихся к ВМС Украины.
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