Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 672 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    самые опасные найперши на  войне это бывшие биатлонистки - вывод один - наш боец прав 100% - померла так  померла !!!!Боец с позывным «...
  • Yury Gladishev
    Клоун клоуна позвал...Зеленский получил...
  • Андрей Корольков
    В зону, прямо из аэропорта. Там "девочки" нужны.В МВД перечислили...

МО: В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины

МО: В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины

Министерство обороны Российской Федерации распространило информацию, в соответствии с которой 22 ноября в акватории Черного моря российские военнослужащие сумели обнаружить следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера, относившихся к ВМС Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх