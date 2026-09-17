В Германии прогремели два взрыва на торговой улице

В немецком Франкфурте-на-Майне рано утром произошли два взрыва. Об этом сообщают местные СМИ. По данным полиции, одно устройство сдетонировало на улице Цайль, другое сработало у магазина в районе Бергер-штрассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Городская среда ...
- В Челябинской обл...
- Ч Андрей Перла: «Ве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым