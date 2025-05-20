Дайджест дня: Mazda EZ-6 со спорт-пакетом, голос Атома и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"У лифтбека Mazda EZ-6, разработанного совместным предприятием Changan Mazda, появилась версия Sport Edition.
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