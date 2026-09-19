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Воронежские новости

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Воронежская область зарыбляет реки 220 тысячами белых толстолобиков

Воронежская область зарыбляет реки 220 тысячами белых толстолобиков

В регионе готовятся к масштабному зарыблению. В реки Воронежской области осенью выпустят больше 220 тысяч мальков белого толстолобика.

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