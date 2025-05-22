Ростех: характеристики БМП «Курганец-25» подтверждаются на испытаниях

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Технические характеристики перспективного БМП «Курганец-25» в ходе предварительных испытаний подтверждаются, заявили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на полях XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025.
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