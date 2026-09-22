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Крымская газета

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Парикмахер рассказала, какие причёски снова в моде у крымчан

Парикмахер рассказала, какие причёски снова в моде у крымчан

Кудри снова в моде у крымчан, рассказала телеканалу "Миллет" парикмахер-стилист Ленин Муратова.  По её словам, кудрявые причёски выбирают и девушки, и парни, причём многие делают химическую завивку.

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