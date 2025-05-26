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Карл-Энтони Таунс набрал 20 очков в 4-й четверти третьего матча с «Индианой»

«Никс» вырвали победу у «Пэйсерс» – 106:100. По ходу встречи «Индиана» вела с разницей «+20». Однако в заключительной четверти включился Карл-Энтони Таунс, набравший 20 из своих 24 очков в этой игре (6 из 9 с игры, 3 из 4 трехочковых, 8 подборов).

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