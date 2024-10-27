Google разрабатывает Джарвиса — ИИ-помощника для Chrome, который облегчит поиск, п...

Google разрабатывает Джарвиса — ИИ-помощника для Chrome, который облегчит поиск, покупки и другие задачиКомпания Google работает над реализацией «Проекта Джарвис» (Project Jarvis), в рамках которого будет создан виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта для веб-обозревателя Chrome.