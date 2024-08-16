ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Американское руководство окончательно перестало волноваться за собственную репутацию и больше не гнушается тотальной цензурой, как в случае с обыском в доме политолога из Соединенных Штатов и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса.
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