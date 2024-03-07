«Ню» по-советски: Сколько просят сегодня за соцреализм Александра Дейнеки на мировом арт-рынке

«У моря». Автор: Александр Дейнека. После телемоста 1986 года Ленинград — Бостон весь мир узнать, что в СССР ничего этакого запретного, что происходит между мужчиной и женщиной нет, а фраза эта стала широко используемой в России для определения антисексуальности культуры в советское время.