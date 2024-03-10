Родители и школьники Карелии рассказывают о своих кандидатах на конкурс «Народный учитель»

Жители республики совсем скоро смогут проголосовать за любимых педагогов. В рамках конкурса «Народный учитель», который впервые проходит в Карелии, ученики, их родители, выпускники разных лет продолжают рассказывать о своих любимых педагогах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии