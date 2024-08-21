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Нам конец, как только фронт на Курщине станет статичным – офицер ВСУ

Нам конец, как только фронт на Курщине станет статичным – офицер ВСУ

Украинские войска будут уничтожены, как только они в Курской области перейдут в глухую оборону. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил майор ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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