Павел Дуганов: "Горжусь, что живу в самой лучшей стране - Молдове!"

Известный шоумен, церемониймейстер, обладатель звания «Лучший тамада мира», обладатель ордена Почета Павел Дуганов в присущей ему манере оригинально, в стихах, признался в любви к родной Молдове, которую считает лучшей страной, а также населяющим её разным народам.