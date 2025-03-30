Павел Дуганов: "Горжусь, что живу в самой лучшей стране - Молдове!"

Известный шоумен, церемониймейстер, обладатель звания «Лучший тамада мира», обладатель ордена Почета Павел Дуганов в присущей ему манере оригинально, в стихах, признался в любви к родной Молдове, которую считает лучшей страной, а также населяющим её разным народам.
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