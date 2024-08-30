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  • Юрий Кушнарев
    они этим только и занимаются - пустозвонством.Красные карандаши закончились,Россия ответит же...
  • Сергей Анисимов
    Им не дадут объединиться с Сербией. Задачу кошмарить жизнь народа ни кто не отменял.На выход из НАТО ...
  • Светлана Зуева
    Если они объединятся с Сербией,намного будет легче противостоять всей западной шушаре!На выход из НАТО ...
Армия обороны Израиля сегодня ночью нанесла серию ударов по окрестностям города

Армия обороны Израиля сегодня ночью нанесла серию ударов по окрестностям города Тир в Ливане Правительство Нетаньяху, похоже, действительно готово вести войну как минимум на два фронта.

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