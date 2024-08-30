Армия обороны Израиля сегодня ночью нанесла серию ударов по окрестностям города Тир в Ливане Правительство Нетаньяху, похоже, действительно готово вести войну как минимум на два фронта.
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Армия обороны Израиля сегодня ночью нанесла серию ударов по окрестностям города Тир в Ливане Правительство Нетаньяху, похоже, действительно готово вести войну как минимум на два фронта.
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