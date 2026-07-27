МЧС ввело ракетную опасность в Ростовской области

На территории Ростовской области введён режим ракетной опасности. Главное управление МЧС региона настоятельно рекомендует жителям укрыться в безопасных местах, таких как подвалы или подземные паркинги, до окончания угрозы.
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