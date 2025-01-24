Noctua предложила улучшить теплообмен в помещениях при помощи компьютерных ве...

Noctua предложила улучшить теплообмен в помещениях при помощи компьютерных вентиляторовАвстрийская компания Noctua не самую низкую стоимость своих вентиляторов оправдывает серьёзной инженерной и научной проработкой их конструкции и высокой эффективностью при низком уровне шума.