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Noctua предложила улучшить теплообмен в помещениях при помощи компьютерных ве...

Noctua предложила улучшить теплообмен в помещениях при помощи компьютерных ве...

Noctua предложила улучшить теплообмен в помещениях при помощи компьютерных вентиляторовАвстрийская компания Noctua не самую низкую стоимость своих вентиляторов оправдывает серьёзной инженерной и научной проработкой их конструкции и высокой эффективностью при низком уровне шума.

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