Открыт новый вид клыкастых лягушек

Ученые описали новый вид клыкастой лягушки на острове Сулавеси в Индонезии. Вид Limnonectes phyllofolia, являющийся эндемичным для острова, имеет самый маленький размер среди других клыкастых лягушек с Сулавеси и демонстрирует уникальное для амфибий репродуктивное поведение.