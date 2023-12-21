Открыт новый вид клыкастых лягушек

Ученые описали новый вид клыкастой лягушки на острове Сулавеси в Индонезии. Вид Limnonectes phyllofolia, являющийся эндемичным для острова, имеет самый маленький размер среди других клыкастых лягушек с Сулавеси и демонстрирует уникальное для амфибий репродуктивное поведение.
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