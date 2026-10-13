Сила в правде
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Сила в правде

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Почему человек просыпается ночью

Почему человек просыпается ночью

Почему вы часто просыпаетесь по ночам и как вернуть крепкий сон? Разбираем основные причины ночных пробуждений: от условий в спальне и вечерних привычек до проблем со здоровьем.

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