ярославская область, с. Елизарово

Елизарово - небольшое село в 30 км от Переяславля-Залесского. вокруг поля, луга, леса да овраги) Когда то, это село было вотчиной боярина Басманова, одного из предводителей опричнины, при Иване Грозном; При этом, Басманов был весьма отчаяннным и талантливым полководцем, проявившим себя и в Ливонской войне, и в казанских походах.