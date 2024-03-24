ярославская область, с. Елизарово

Елизарово - небольшое село в 30 км от Переяславля-Залесского. вокруг поля, луга, леса да овраги) Когда то, это село было вотчиной боярина Басманова, одного из предводителей опричнины, при Иване Грозном; При этом, Басманов был весьма отчаяннным и талантливым полководцем, проявившим себя и в Ливонской войне, и в казанских походах.
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