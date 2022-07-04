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Россия отменяет ковидные ограничения на границах с 15 июля

Россия отменяет ковидные ограничения на границах с 15 июля

Ограничения действовали с марта 2020 года.фото: unsplash.com@jeshoots--> Россия с 15 июля снимет ограничения на пересечение границы, которые были введены из-за пандемии COVID-19, сообщили 4 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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