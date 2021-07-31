«Ты что делаешь, идиот?», или Как я чуть не стал жертвой спецоперации телефонных мошенников

АртемБизнес и финансы«Ты что делаешь, идиот?», или Как я чуть не стал жертвой спецоперации телефонных мошенниковНикогда не думал, что могу стать жертвой телефонных мошенников (наверное, эта самоуверенность и сыграла злую шутку).Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАВалерий АТо же самое было со мной. Только банк ВТБ они указали и "опер со мной связался из Главного управления МВД". Подозрения возникли сразу же. Опер представился майором и сказал, что на меня оформлен кредит примерно около 2 миллионов, которые нужно срочно снять и наличными им передать, где - они скажут. Одному удивляюсь - почему их не ловят, при сегодняшних возможностях это не трудно.Владимир СергеевУ меня тоже такое было ... Я сразу собрался и пошел в банк .. благо он два шага от меня ... только зашел в Банк мошенников как отрубило .ВАВладимир АкуловА я очень обрадовался такому звонку мошенников ! Сразу сказал , что они попали к глупому теленку , стоящему на высокой горе у синего моря... И этот богатый теленок просто мечтает переслать жуликам как можно больше денег...Чтобы жулики строили побольше церквей и больниц ! Ведь жулики - честные не люди...///Жулики сразу отключились !Комментировать
Свежие комментарии