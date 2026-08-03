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Личный опыт: как я оказалась на грани уголовного дела за налоги и что спасло мой бизнес

Личный опыт: как я оказалась на грани уголовного дела за налоги и что спасло мой бизнес

Признаюсь честно: ещё пару лет назад я была уверена, что уголовные дела за неуплату налогов — это истории из телевизора, которые случаются с какими-то мутными дельцами, обналичивающими миллиарды через фирмы-однодневки.

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