China Mobile Hong Kong проверила новый диапазон для развития 5G-Advanced и будущих сетей 6G China Mobile Hong Kong завершила развёртывание первой в Гонконге сети в диапазоне U6GHz и провела испытания оборудования во флагманском магазине в районе Монг Кок.
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