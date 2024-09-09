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Царьград

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"Бросили меня и всё": Мобилизованный в 58 лет украинец рассказал о нравах в ВСУ

"Бросили меня и всё": Мобилизованный в 58 лет украинец рассказал о нравах в ВСУ

Военнопленный боец украинской армии сообщил, как его бросило родное командование.Украинский военнопленный Вячеслав Аржаков рассказал, как под донецкой Сергеевкой его бросили и родные сослуживцы, и командование ВСУ.

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