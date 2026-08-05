Медиатехнолог: регулярная тренировка мозга важна в эпоху ИИ

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец рассказала, что упрощение повседневных задач с помощью искусственного интеллекта не всегда приводит к развитию человека.
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