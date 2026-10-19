Как сделать аккуратный маникюр дома, чтобы кутикула оставалась ухоженной как можно дольше, а сама процедура занимала как можно меньше времени? Рассказываю про пилочный маникюр Почему он так всем нравится? Его полюбили за атравматичность и деликатность, быстрое выполнение ( без замачивания), ….