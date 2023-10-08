Преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова празднуется 9 октября по новому стилю Анна ФедороваСвятой апостол и евангелист Иоанн Богослов был рожден от родителей Зеведея и Саломии, последняя из которых была дочерью святого Иосифа Обручника.
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