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78.ru: в Петербурге юноша изнасиловал 12-летнюю дочь иностранки, угрожая ножом

78.ru: в Петербурге юноша изнасиловал 12-летнюю дочь иностранки, угрожая ножом

В Петербурге юноша изнасиловал девочку, угрожая ей ножом. Об этом сообщает телеканал 78.ru. По информации телеканала, инцидент произошел 9 сентября в лесопарковой зоне возле дома &numero;22 на улице Добровольцев.

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