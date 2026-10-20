По данным Autonews, информация о смене стратегии была подтверждена двумя источниками из крупных дилерских сетей, а также близкими к компании.
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