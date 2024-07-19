Армения: сближение с Евросоюзом может спровоцировать катастрофическую миграцию

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Европейский союз (ЕС) несовместимы, приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия, заявил в ходе X Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук: «Конечно же, говоря об Армении, нельзя, будет неправильно, как говорится, закрывать глаза на то, что сегодня, как говорится, политический вектор этой страны все больше и больше склоняется в сторону Запада.
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