Нуньес прервал 7-матчевую серию без голов за «Ливерпуль» и сборную Уругвая. Он не забивал с ноября

Дарвин Нуньес прервал 7-матчевую серию без голов за клуб и сборную. 23-летний форвард «Ливерпуля» поразил ворота «Вулверхэмптона» в Кубке Англии.
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