Bloomberg: Ермак и Салливан обсудили нехватку личного состава ВСУ

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудили 5 декабря на встрече нехватку личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
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