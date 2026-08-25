Мемы вторника: внимательная корзина и сосед

Утренняя порция свежих мемов и приколов для хорошего настроения. Сегодня в выпуске: тщательный подсчет продуктов в магазине, когда бюджет ограничен, а также размышления о том, у кого больше шансов расстаться с деньгами или партнером.
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