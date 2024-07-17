Русские дали тонкий намёк на "кейс Кеннеди": Покушение на Трампа было предсказано дважды

Christopher Walls/Keystone Press Agency/Globallookpress Самое громкое событие последнего месяца - покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, было заранее предсказано, причём дважды, одно мало кто обратил внимание на это.
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