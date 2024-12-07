Экономист Суверов: Россия стала ведущим экспортером нефти в Индию в 2023 году

Россия находится в уникальном положении как будущий основной стабилизатор мирового энергетического рынка, заявил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов "Комсомольской правде", комментируя выступление главы "Роснефти" Игоря Сечина на Евразийском веронском форуме в ОАЭ.
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