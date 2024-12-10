Дольщикам передали почти 550 ключей от квартир в трех введенных в 2023 году проблемных ЖК

Дольщикам уже выданы ключи от 549 квартир в трех проблемных жилых комплексах ТиНАО: «Троицк Е-39», «Остров Эрин» и доме в районе Внуково (бывшее поселение Кокошкино), введенных в эксплуатацию в прошлом году.