Песков: Разблокировка Facebook и Instagram не зависит от отношений России и США

По словам пресс-секретаря, соцсети должны соблюдать законодательствоЗапрет соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) не связан с доверием в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.