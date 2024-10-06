«Ветераны России» требуют запретить концерт Xolidayboy в Смоленске

Активисты попросили проверить деятельность исполнителя на предмет ЛГБТ-пропаганды* и помощь ВСУ Общественная организация «Ветераны России» выступила с призывом отменить концерты певца и тиктокера Xolidayboy( Иван Минаев).
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