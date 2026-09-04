Банк России сообщает: добыча угля в Кузбассе растёт летом

В июне и июле вырос экспорт угля из Кузбасса на 20%, прекратив шестимесячное снижение добычи. Банк России отмечает рост спроса на сибирский уголь из-за обострения на Ближнем Востоке, что укрепило экономику региона.
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