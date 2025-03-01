Ynet: Нетаньяху направил в РФ военного секретаря для переговоров по безопасности

TASS/EPA/DEBBIE HILL/POOL Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Москву своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана для координации и укрепления сотрудничества с учетом интересов безопасности, сообщил портал Ynet со ссылкой на источники.
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