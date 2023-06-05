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В Госдуме предлагают отменить домашнее задание для школьников

В Госдуме предлагают отменить домашнее задание для школьников

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков считает, что следует отменить домашние задания для школьников.

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