Журнал «Профиль»

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Пасхальный стол в 2023 году обойдется россиянам на 12–20% дороже

Пасхальный стол в 2023 году обойдется россиянам на 12–20% дороже

По сравнению с прошлым годом пасхальный стол обойдется россиянам в 2023-м на 12-20% дороже, об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова.

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