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Царьград

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Пентагон пригрозил ударом по иранским танкерам после атак

Пентагон пригрозил ударом по иранским танкерам после атак

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил угрозы США атаковать иранские танкеры. Пентагон готов ударить в ответ на атаки по своим кораблям.

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